Flugzeugabsturz in Chile

Ein Militärtransporter der chilenischen Luftwaffe ist im Anflug auf die Pazifikinsel Juan Fernandez (Robinson Crusoe Island) abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich am 2. September 2011 am frühen Abend. Der militärische Kleintransporter vom Typ CASA 212 ist am Nachmittag um 13 Uhr 52 in Santiago de Chile in Richtung der Pazifikinsel Juan Fernandez gestartet. An Borde der zweimotorigen Turbopropellermaschine befanden sich 21 Menschen. Die Maschine versuchte zweimal zu landen und musste wegen schlechtem Wetter und heftigen Winden jeweils durchstarten, beim dritten Anflug stürzte die Maschine ab, wahrscheinlich sind dabei alle 21 Insassen ums Leben gekommen. Chiles Regierung hat eine Suchaktion gestartet. Der Flugplatz befindet sich im Westen der Insel und fällt durch seine kurze Pistenlänge von 885 Metern auf.