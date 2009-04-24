Weitere Airlines zahlen Busse

Cargolux Airlines, Nippon Cargo Airlines und Asiana Airlines Inc. haben einer Geldstrafe wegen Preisabsprache im Cargobereich zugestimmt.

Das amerikanische Justizdepartement lässt nicht locker im Kampf gegen die scheinbar weit verbreiteten Preisabsprachen in der Cargoindustrie. Die drei Airlines Cargolux, Nippon Cargo Airlines und Asiana Airlines wurden für schuldig befunden und zahlen Geldstrafen. Asiana wurde ausserdem wegen Preisabsprachen im Personenverkehr zwischen den USA und Südkorea gebüsst. Insgesamt wurden bislang fünfzehn Airlines für schuldig befunden, darunter British Airways, Qantas, Japan Airlines International, Cathay Pacific, die SAS Gruppe und Air France-KLM. Auch drei Manager wurden wegen illegaler Aktivitäten zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Airlines zahlen insgesamt Bussen von mehr als US$ 1,6 Milliarden.