Air France KLM meldet weniger Passagiere im Februar

Auch bei der grössten Fluggesellschaft in Europa sinken die Passagierzahlen, mit Air France KLM flogen im Februar 2009 4,852 Millionen Passagiere.

Im Februar 2008 stiegen bei Air France KLM 5,28 Millionen Fluggäste zu, in diesem Jahr waren es mit 4,852 Millionen Passagieren 8,1 Prozent weniger. Wenn man berücksichtigt, dass das letzte Jahr ein Schaltjahr war, dann waren es immer noch 4,8 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar. In diesem Berichtsmonat waren die Zahlen erstmals in allen Regionen rückläufig. Am stärksten litt das Geschäft im Europa Verkehr, hier ging die Nachfrage um 9 Prozent auf 2,496 Milliarden Passagierkilometer zurück, diese Zahle führt uns klar vor Augen, dass auch Europa von der allgemeinen Absatzkrise eingeholt wurde. Der Frachtbereich zeigte sich gegenüber dem Vorjahresfebruar stabil, dies könnte als gutes Zeichen gewertet werden, normalerweise lässt sich eine Erholung zuerst auf der Frachtseite ablesen. Link: Air France

Link: KLM