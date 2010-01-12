Passagierzahlen Air France KLM

Im Dezember 2009 flogen mit Air France KLM 5,5 Millionen Fluggäste, das waren 5,1 Prozent weniger als im Vorjahresdezember.

Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 5,5 Prozent auf 20,163 Milliarden Sitzplatzkilometer gekürzt, die Nachfrage verschlechterte sich um 4,6 Prozent auf 16,074 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte sich von 78,9 Prozent auf 79,7 Prozent leicht verbessern. Im Dezember 2009 lief das Europageschäft am schlechtesten, hier transportierte die franko- niederländische Airline mit 3,653 Millionen Fluggästen 6,1 Prozent weniger Fluggäste als ein Jahr zuvor. Auch bei den Frachtvolumen konnte Air France KLM den Negativtrend nicht stoppen, hier verschlechterte sich die Transportleistung um 8,5 Prozent auf 916 Millionen Tonnen Kilometer. Im letzten Jahr flogen mit Air France KLM 55,635 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 5,1 Prozentpunkten, bei der Fracht sank das Jahresvolumen um 17,7 Prozent auf 8,39 Milliarden Tonnen Kilometer.