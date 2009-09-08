Air France KLM mit weniger Passagieren

Die franko- niederländische Fluggesellschaft Air France KLM passte im August 2009 ihr Angebot um weitere 4,2 Prozent nach unten an.

Im Angebot standen im August 2009 22,808 Milliarden Sitzplatzkilometer, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresaugust von 4,2 Prozent. Nachgefragt wurden mit 19,335 Milliarden Sitzplatzkilometer 2,9 Prozent weniger Transportkapazitäten als im August 2008. Die Auslastung konnte sich um 1,1 Prozent auf 84,8 Prozentpunkte verbessern. Mit Air France KLM flogen im Berichtsmonat 6,555 Millionen Fluggäste, 3,8 Prozent weniger als im Vorjahresaugust. Air France KLM konnte lediglich auf den Strecken in Richtung Afrika und dem Mittleren Osten leicht zulegen, sonst waren alle Verkehrsgebiete von Kürzungen betroffen. Das Frachtgeschäft litt immer noch überdurchschnittlich, hier verschlechterte sich das Angebot wie die Nachfrage um rund 16 Prozent, die Auslastung konnte mit 63,5 Prozentpunkten praktisch konstant gehalten werden.