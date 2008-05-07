Mehr Passagiere bei Air France KLM

Im April 2008 flogen mehr Passagiere mit Air France KLM als im Vorjahresmonat. 6,4 Millionen Fluggäste flogen mit der grössten Fluggesellschaft Europas.

Trotz 1,5 Prozent mehr Passagieren im April ist die Auslastung von 82,3 Prozent auf 80 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr nahm die französisch- niederländische Fluggesellschaft Kapazitätsanpassungen um 5,4 Prozent gegen oben vor. Das grössere Angebot wurde von der Kundschaft nicht voll absorbiert. Air France KLM meldete hauptsächlich im Asiengeschäft starke Zuwächse, dieser Trend deckt sich auch mit anderen europäischen Fluggesellschaften. Das Frachtgeschäft wuchs um 3,5 Prozentpunkte, hier nahm der Auslastungsfaktor um 0,2 Punkte auf 67,6 Prozent zu.