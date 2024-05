Air China präsentiert Märzzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im März 2024 insgesamt 12,369 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 32 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Die Passagierzahlen haben sich nach Corona auch bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum März 2023 um 50,1 Prozent auf 22,451 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 33,1 Prozent auf 28,613 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 78,5 Prozent um neun Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresmärz.

Air China transportierte im März 2024 insgesamt 118,630 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 73,9 Prozent mehr als im März 2023. Die Frachtauslastung gab Air China mit 34,2 Prozent an, was einer Verbesserung von 11,4 Prozentpunkten gleichkommt.

Im März 2024 flottete Air China drei neue Boeing 737 ein. Ende März 2024 betrieb die Airline eine Flotte von 911 Flugzeugen, darunter 398 eigene Flugzeuge, 217 Flugzeuge im Rahmen von Finanzierungsleasing und 296 Flugzeuge im Rahmen von Operating-Leasing.