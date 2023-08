Comlux mit Airbus sehr zufrieden

Comlux The Aviation Group hat eine zweite A320 der Airbus ACJ-Familie für seinen VVIP-Charterdienst Comlux Aviation bestellt.

Comlux hat noch vier A318 Elite, zwei Airbus ACJ, zwei A320 Prestige und eine A330-200 Prestige in Auftrag. „Da die Airbus ACJ-Familie die geräumigste Kabine in ihrer Klasse aufweist, können wir mehr Komfort als andere Charter bieten“, sagte Ettore Rodaro, Leiter der VVIP-Charterabteilung. Comlux hat schon lange einen Airbus ACJ im Einsatz und im vergangenen Jahr konnte die erste A318 Elite in Betrieb genommen werden.

Mit 6.300 verkauften Flugzeugen und mehr als 300 Kunden und Betreibern ist die Airbus A320-Familie die weltweit bestverkaufte Flugzeugfamilie.