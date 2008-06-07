38 neue Bestellungen bei Airbus

Im Berichtsmonat Mai konnte Airbus 38 neu Bestellungen entgegennehmen. In diesem Kalenderjahr wurden bei Airbus bereits 470 Jets bestellt.

Im Berichtsmonat Mai konnte Airbus Industries 39 Flugzeuge an ihre Kunden ausliefern. Bei den Bestellungseingängen für die A320 Modelle schlägt Air France mit einer Grossbestellung über 12 A320, sechs A319 kräftig zu. British Airways bestellte im Mai zwei A320 und ein Privatkunde orderte zwei A318. Auf der Seite der Langstreckenflugzeuge fällt eine Bestellung der Royal Air Force über 14 Airbus A330-200 Transport und Tankflugzeuge auf, Lufthansa bestellte zwei A330-200.