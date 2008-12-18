Uzbekistan Airways kauft weitere Airbus A320
18.12.2008 RK
Die Fluggesellschaft aus Usbekistan kauft bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus vier weitere A320 Verkehrsflugzeuge.Mit diesen vier Maschinen stockt Uzbekistan Airways ihre Bestellung für den Airbus A320 auf zehn Maschinen auf. Die Fluggesellschaft will mit den Airbus Flugzeugen ihre älteren Mittelstreckenflugzeuge ablösen. Uzbekistan Airways betreibt auf ihren längeren Strecken momentan drei ältere Airbus A310 Mittelstreckenjets. Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen?