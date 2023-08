Air Berlin verbessert Erlös im November

Im November 2009 hat Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin ihren Erlös pro Sitzplatzkilometer verbessern können. Dieser stieg im Monatsvergleich von 5,15 auf 5,24 Eurocent – ein Plus von 1,7 Prozent.

Im November 2009 hat Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin ihren Erlös pro Sitzplatzkilometer verbessern können. Dieser stieg im Monatsvergleich von 5,15 auf 5,24 Eurocent – ein Plus von 1,7 Prozent.



Die Zahl der Passagiere ist mit insgesamt 2.150.645 Gästen (inklusive übernommener TUIfly Strecken) auf Vorjahresniveau geblieben (- 0,1 Prozent). Im November 2008 waren 2.151.873 Passagiere (inklusive übernommener TUIfly Strecken) an Bord. Die Auslastung der Flugzeuge verringerte sich nur leicht von 72,7 Prozent im November 2008 auf 71,9 Prozent im November 2009 (-0,8 Prozentpunkte). Die Kapazität wurde im Monatsvergleich um 1,1 Prozent angehoben.



Von Januar bis November 2009 konnte Air Berlin inklusive übernommener TUIfly Strecken 25.860.813 Gäste an Bord begrüßen. Das entspricht einem Rückgang von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2008: 27.016.158 Passagiere). Dem steht eine kumulierte Kapazitätsreduzierung von 2,9 Prozent gegenüber. Die Auslastung ging im 11-Monatsvergleich um 1,1 Prozentpunkte von 78,7 Prozent auf 77,6 Prozent zurück.

November 2009 November 2009 kumuliert Kapazität 2.992.564 Kapazität 33.319.645 Passagiere 2.150.645 Passagiere 25.860.813 Auslastung in % 71,9 Auslastung in % 77,6

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Air France nimmt Liniendienst mit Airbus A380 auf. A400M Militärtransporter tastet sich zum Erstflug. A380 absolvierte Flughafen Test in La Reunion, im Januar besucht der Super Jumbo Zürich. Kurzgeschichte der Patrouille Suisse.