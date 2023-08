Air Berlin trotz Umsatzwachstums mit höherem Verlust

Air Berlin hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres unter dem Strich einen Verlust von 87,3 Millionen Euro eingeflogen.

In derselben Vorjahresperiode resultierte bei der zweitgrössten Fluggesellschaft Deutschlands noch ein kleinerer Verlust von 68,6 Millionen Euro. Das erste Quartal ist für die Airlines in der Regel das schlechteste, so kann es auch bei Air Berlin in den nächsten neun Monaten nur noch besser werden. Der Konzernumsatz ist trotz einer ungünstigen Wirtschaftslage und des Fehlen des Osterreiseverkehrs, der in diesem Jahr in das zweite Quartal gefallen ist, gestiegen. Er lag mit 661,2 Millionen Euro um 1,2 Prozent höher als im Vorjahr. Aufgrund von höheren Aufwendungen für Kerosin fiel das operative Ergebnis vor Abschreibungen und Leasingaufwand (EBITDAR) im Berichtsquartal mit 27,1 Mio. EUR geringer aus als im Vorjahr, in dem 40,3 Mio. EUR erzielt wurden. Link: Air Berlin