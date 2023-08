Air Astana bestellt Boeing 787 Dreamliner

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat bei Boeing den größten Auftrag in der kasachischen Luftverkehrsgeschichte platziert. Die Airline bestellte soeben bei Boeing vier Boeing 767-300ER sowie drei Boeing 787-8 Dreamliner.

Die neue Bestellung hat nach dem aktuellen Listenpreis einen Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Boeing 767 werden zwischen 2012 und 2014 ausgeliefert, die Dreamliner in den Jahren 2017 bis 2019. Nurhan Baidauletov, Chairmann und Managing Director des Hauptanteilseigners Samruk-Kazyna, sagte anlässlich der Bestellung der Dreamliner „dass Air Astana damit zu den führenden Fluggesellschaften aufschließt, die höchste Qualität und besten, umweltfreundlichen Service bieten.“ Er unterstrich die finanzielle Unabhängigkeit der Fluggesellschaft, die für diese Order keine staatlichen Mittel oder Zuschüsse der Anteilseigner benötige: „Air Astana wird die neuen Flugzeuge selbst finanzieren und dabei auf eigene Mittel beziehungsweise auf die Finanzinstrumente des Marktes für Airlines zurückgreifen.“

Air Astana President Peter Foster bestätigte, dass die neuen 767, ausgestattet mit Winglets an den Flügelenden zur Treibstoffeinsparung, zwei derzeit geleaste Flugzeuge gleichen Muster sowie schrittweise die geleasten Boeing 757 ersetzen werden. Mit einer Reichweite von rund 12 Stunden Nonstop-Flugzeit kann die 767 ohne jede Beschränkungen und ohne technische Stopps auf dem gesamten Streckennetz von Air Astana eingesetzt werden. Und mit der Aufnahme der Boeing 787 in die Flotte, die 16 Stunden nonstop fliegen kann, wird es Air Astana zudem ermöglicht, nicht nur mehr Service auf den bestehenden Routen zu bieten, sondern auch neue Ziele ins Auge zu fassen, wie etwa in den USA, in Afrika und in der australisch-asiatischen Region.