Air Arabia Maroc baut Verbindungen aus

Air Arabia Maroc weitet das Flugangebot von und nach Nador europaweit aus und steuert während der Wintersaison neben Brüssel, Montpellier und Köln/Bonn auch Barcelona und Amsterdam an.

Beginnend am 30. Oktober 2011 wird die junge Billigfluggesellschaft mit Sitz in Casablanca insgesamt zwölf Flüge pro Woche abwickeln. In Deutschland fliegt Air Arabia Maroc künftig zwei Mal pro Woche von Köln/Bonn nach Nador. Ab dem 1. November 2011 verlässt jeden Dienstag und Freitag ein moderner Airbus A320 um 17.25 Uhr die Metropole am Rhein und landet um 19.35 Uhr Ortszeit in Nador. Rückflüge bietet die private Fluglinie an den gleichen Verkehrstagen an. Bis Ende Oktober bedient Air Arabia Maroc die Strecke ebenfalls zwei Mal pro Woche, allerdings montags und sonntags. Die Provinzhauptstadt im Nordosten Marokkos bietet mit ihrem direkten Zugang zur Lagune Mar Chica besonders schöne Erholungsmöglichkeiten und eignet sich ideal als Urlaubsziel für Bade- und Wellnessreisen. Mit Barcelona und Amsterdam kommen gleich zwei neue europäische Flughäfen hinzu, von denen Air Arabia Maroc ebenfalls nach Nador fliegt. Mohamed Hassan Bensalah, Vorsitzender von Air Arabia Maroc, freut sich über die Erweiterung des Streckennetzes: „Mit Beginn der Wintersaison nehmen wir Verbindungen von zusätzlichen europäischen Städten nach Nador auf. Damit bieten wir unseren Kunden eine noch bessere Reichweite und schnellere Verbindungen - und das zu sehr günstigen Tarifen. Darüber hinaus leistet Air Arabia Maroc so einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der touristischen Beziehungen zwischen Marokko und Europa.“ Seit Aufnahme des Flugbetriebs im April 2009 baut Air Arabia Maroc ihr Flugangebot kontinuerlich aus und bietet nicht nur Verbindungen von ihrer Basis in Casablanca nach Europa an. Innerhalb von nur zwei Jahren hat es der private Billigflieger geschafft, ein umfangreiches Streckennetz zu etablieren, das Destinationen wie Montpellier, Lyon, Basel, Brüssel, Mailand, Venedig, Turin, Amsterdam, Köln/Bonn und Istanbul bedient. Air Arabia Maroc fliegt mit einer jungen modernen Airbus A320-Flotte, in der Passagiere mit einem Sitzplatzabstand von 82 Zentimetern auch auf Kurzstreckenflügen eine großzügige Beinfreiheit genießen.