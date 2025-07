Aeromexico präsentiert Junizahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Juni 2025 konnte Aeromexico 2,033 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,2 Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Das Angebot lag im Juni bei 4,830 Milliarden Sitzplatzkilometern, das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Die Nachfrage erreichte bei Aeromexico im Juni 4,135 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Minus von 0,5 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 85,7 Prozent, im Juni 2024 lag sie um einen Prozentpunkt höher bei 86,7 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2025 reisten mit Aeromexico 12,057 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 2,7 Prozent. Das Angebot lag bei 28,609 Milliarden Sitzplatzkilometern, Plus 2,2 Prozent und die Nachfrage blieb mit 24,036 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich wie in den ersten sechs Monaten 2024. Der Sitzladefaktor erreichte 84,0 Prozent, was einem Rückgang von 1,8 Prozentpunkten entspricht.