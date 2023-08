Aeroflot sieht mehr Passagiere

Die russischen Aeroflot hat im Februar 2012 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Insgesamt empfing die Airline 1,146 Millionen Passagiere, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 31,7 Prozent entspricht. Die Nachfrage konnte um 26,3 Prozentpunkte auf 3,414 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden, die Auslastung stieg von 60, 8 Prozent auf 73,6 Prozent markant an. Im Februar 2012 transportierte Aeroflot 13.642 Tonnen an Fracht und post. Im 2011 reisten mit dem Flag Carrier von Russland 14,173 Millionen Fluggäste.