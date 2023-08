ATR liefert 900ste Maschine aus

Der französische Flugzeugbauer aus Toulouse konnte das 900. Exemplar aus seiner erfolgreichen ATR Turboprop Familie ausliefern, die maschine ging an die brasilianische Fluglinie TRIP.

Die Übergabezeremonie fand am Donnerstag, dem 9. September 2010, in Toulouse auf dem Werksflughafen von ATR statt. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine ATR 72-500, die für 68 Fluggäste ausgelegt ist. Die Regionalfluggesellschaft aus Brasilien betreibt bereits 14 ATR 72 und 15 ATR 42 und ist somit die zweitgrösste ATR Betreiberin. TRIP ging vor 12 Jahren an den Start und Betreibt mit 37 Regionalflugzeugen ein Streckennetz zu 70 Destinationen und ist somit die grösste Regionalfluggesellschaft in Südamerika. Mit dem 900sten ATR konnte der Flugzeugbauer aus Frankreich einen weiteren grossen Meilenstein in der Erfolgsgeschichte ihres Flugzeugs feiern, seit 1981 wurden bereits mehr als 1000 ATR 42 und ATR 72 verkauft.