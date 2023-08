ARJ21 weitere Verzögerungen wahrscheinlich

Chinas neues Verkehrsflugzeug für regionale Strecken wird wahrscheinlich mit einer weiteren Verzögerung konfrontiert.

Fachjournalisten aus China liessen durchsickern, dass die Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) gezwungen sein könnte, die Auslieferung ihres ARJ21 um ein weiteres Jahr zu verzögern. Die Erstauslieferung an Chengdu Airlines ist für Ende 2011 geplant und die Zulassung scheint weiterhin in weiter Ferne zu liegen. Fachquellen sprechen von Problemen beim Flugtestprogramm, die zu einer weiteren Programmverspätung führen könnten, über das Flugtestprogramm informiert Comac leider nur sehr mangelhaft, dies macht die Einschätzung schwierig. Der Jet kämpft bereits mit einer Verzögerung von gut zwei Jahren. Aus China ist zu erfahren, dass die Flüge in bekannten Vereisungsbedingungen noch nicht durchgeführt werden konnten, dies könnte die Aussagen über Probleme bei der lokalen Anbringung der Staudruckrohre stützen, falls die Position der Pitottubes geändert werden müsste, dann müssten viele Testpunkte in der Flugerprobung neu abgeflogen werden.