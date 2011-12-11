China Aircraft Leasing kauft C919

China Aircraft Leasing hat 20 Verkehrsflugzeuge des Typs COMAC C919 in Auftrag gegeben.

Das neue Verkehrsflugzeug C919 wird im Grössenbereich der erfolgreichen Airbus A320 und Boeing 737 Familie positioniert und voraussichtlich ab 2016 verfügbar sein. COMAC hat sich neben vielen anderen westlichen Systemen auch bei dem Triebwerk auf bewährtes zu setzen, hier sieht der chinesische Flugzeugbauer das neue LEAP-X von CFM International vor. Das LEAP-X1C für den neuen Airliner soll ab 2014 für die ersten Flugtests verfügbar sein. Mit dieser Bestellung liegen bei COMAC insgesamt 215 Aufträge für den C919 vor.