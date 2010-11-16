COMAC C919 mit erstem Grossauftrag

Am Eröffnungstag der Airshow China 2010 kann der chinesische Flugzugfabrikant COMAC einen ersten Grossauftrag für den neuen Airliner C919 bekannt geben.

Mit dem C919 will China ins Geschäft von Airbus und Boeing vordringen und die erfolgreichen Single Aisle Jets Boeing 737 und Airbus A320 konkurrenzieren. Der C919 soll bereits 2014 zum Erstflug abheben und ab 2016 am Markt verfügbar sein. Bestellt wurden die ersten 50 Maschinen und weitere 50 Optionen von den vier grossen chinesischen Fluggesellschaften Air China, China Southern, Hainan Airlines und China Eastern. Neben den Auftraggebern aus China firmiert auch GECAS für fünf C919 und fünf C919 Optionen.