BoCom Leasing bestellt C919

Die Chinas Bank of Communications Financial Leasing hat 30 Verkehrsflugzeuge vom Typ COMAC C919 bestellt.

Mit diesem Auftrag ist es COMAC gelungen den dritten Grosskunden für das neu geplante Verkehrsflugzeug an Land zu ziehen. Mit dem C919 will China bei den Single Aisle Jets ins Geschäft von Airbus und Boeing vordringen und die erfolgreiche Boeing 737 und Airbus A320 konkurrenzieren. Der COMAC C919 soll bereits 2014 zum Erstflug abheben und ab 2016 am Markt verfügbar sein.