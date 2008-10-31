Fliegerweb logo

ANA revidiert Prognosen

31.10.2008 PSEN
ANA400_2

Die japanische Airline erwartet nun einen um mehr als einen Drittel kleineren Jahresgewinn als bislang prognostiziert.

All Nippon Airways sieht aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Schwächung einen um US$ 101,8 Millionen kleineren Gewinn als bislang voraus, sie erwartet neu einen Nettoprofit von US$ 173 Millionen. Der Betriebsgewinn ist auf US$ 560 Mio statt US$ 814 Mio angesetzt bei einem geschätzten Umsatz von US$ 14,87 Milliarden. In der ersten Jahreshälfte konnte ANA einen Nettogewinn von US$ 224 Millionen ausweisen, bereits ein grosser Rückschlag im Vergleich zum Vorjahresprofit von US$ 1,07 Milliarden.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.