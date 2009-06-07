Erste Opfer des Airbus A330 Absturzes geborgen
07.06.2009 RK
Gestern hat eine Einheit der brasilianischen Marine einen Sitz der verunglückten Air France Maschine und zwei Opfer aus den Fluten des Südatlantiks geborgen.Am Samstagmorgen, dem 6. Juni 2009, hat die brasilianische Marine die ersten Leichen aus der Air France Unglücksmaschine entdeckt und geborgen. Die Fundstelle liege etwa 1200 Kilometer nordöstlich der brasilianischen Festlandküste, berichtete ein Sprecher der brasilianischen Marine. Neben den beiden Opfern konnte auch ein Flugzeugsitz aus dem Meer gefischt werden, der Sitz konnte mittels der Seriennummer identifiziert werden, jetzt muss der Hersteller nur noch bestätigen, dass er zu dem vermissten Airbus gehört. Die Fundstücke und die beiden Opfer wurden auf die Atlantikinsel Fernando de Noronha überflogen. Link: Pressekonferenz Airbus A330-200 Unfall Link: Airbus Absturz, Air France 447 Update Link: Airbus A330-200 Wrackteile gesichtet Link: Airbus A330-200 der Air France wird vermisst