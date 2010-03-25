Highland Airways geht in Konkurs

Die schottische Fluggesellschaft Highland Airways hat den Betrieb eingestellt und geht in Konkurs, dies verfügte die britische Luftfahrtbehörde CAA.

Am Abend des 24. März 2010 wurden Konkursspezialisten von Pricewaterhouse Coopers bei der kleinen Fluggesellschaft aus Inverness vorbeigeschickt, um das Konkursverfahren einzuleiten. Die Internet Seite von Highland Airways informiert, dass alle Flüge aus Insolvenzgründen eingestellt wurden. Die Fluggesellschaft hat mit neun Maschinen ein kleines Streckennetz im Norden Schottlands beflogen. Scheinbar setzte der Airline das harte Winterwetter stark zu, es mussten viele Flüge gestrichen werden und dies führte zu Liquiditätsproblemen. Der Gesellschaft war es nicht mehr möglich neue Finanzmittel aufzutreiben, um einen regulären Flugbetrieb aufrecht zu erhalten.