ANA rechnet mit der ersten 787 im nächsten August

ANA hat sich scheinbar mit Boeing darauf geeinigt, dass der erste Dreamliner trotz andauerndem Streik am 15. August 2009 geliefert wird.

