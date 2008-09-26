ANA rechnet mit der ersten 787 im nächsten August
ANA hat sich scheinbar mit Boeing darauf geeinigt, dass der erste Dreamliner trotz andauerndem Streik am 15. August 2009 geliefert wird.
ANA hat sich scheinbar mit Boeing darauf geeinigt, dass der erste Dreamliner trotz andauerndem Streik am 15. August 2009 geliefert werden soll.
Wie ANA berichtete, hat sich Boeing vertraglich dazu verpflichtet, die bestellten Dreamliner 787 am 15. August 2009 an die Airline zu liefern. Dies bedeutet zwar eine Verspätung von 15 Monaten, ist jedoch immer noch früher als erwartet, zumal sich die Arbeiter in den Werkstätten von Seattle seit 21 Tagen im Streik befinden. Die Nachdrücklichkeit dieser Terminbestätigung deutet darauf hin, dass Boeing ein baldiges Ende des Streiks erwartet. Erst gestern hatte man bei Boeing noch verlauten lassen, die Verhandlungen mit den Gewerkschaftlern hätten den Stillstand erreicht. Sollte Boeing das Versprechen halten können und ANA im nächsten Jahr die ersten 787 liefern können, erwartet diese bis 2017 jährlich sechs anstatt der sieben ursprünglich vorgesehenen Maschinen. Um mit den entstehenden Engpässen in der Kapazität fertig zu werden, will ANA in den Jahren 2010 und 2011 neun 767-300ER einsetzen.