Diamond DA42 V1 schnell unterwegs

Die zweimotorige DA42 V1 konnte kürzlich einen neuen Geschwindigkeitsrekord erfliegen und erreichte bei den Flugtests mehr als 200 Knoten (370 km/h).

Bei der DA42 handelt es sich um ein zweimotoriges Reise- und Schulflugzeug, das bei vielen Flugschulen für die Instrumentenflugausbildung zukünftiger Berufs- und Linienpiloten benutzt wird. Die DA42 V1 wurde mit aerodynamischen Verbesserungen versehen und ist mit zwei Austro Engine AE300 Motoren ausgerüstet, welche der Maschine eine maximale Leistung von 340 PS verleihen. Diamond Aircraft peilt für die Maschine auf Flugfläche 180 eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Knoten an.