Quest Aircraft liefert 100sten Kodiak aus

Quest Aircraft konnte am 19. September 2013 das hundertste Quest Kodiak Flugzeug an einen Kunden übergeben.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Quest Aircraft konnte bei ihrem Arbeitsflugzeug einen weiteren wichtigen Meilenstein feiern. Am 19. September konnte der Hersteller aus Sandpoint im US-Bundesstaat Idaho an einen Kunden übergeben. Das einmotorige Turbopropeller-Flugzeug ging an die Firma Sunstate Aviation aus Phoenix, Arizona. Quest Aircraft hat die FAA Zulassung für die Quest Kodiak im Mai 2007 erhalten, mittlerweile haben zwölf Länder der Kodiak die Musterberechtigung erteilt. Die Kodiak wird von einer Pratt & Whitney PT6A Propellerturbine angetrieben, die ihr zu hervorragenden Flugeigenschaften verhelfen. Bei voller Zuladung beträgt die Startstrecke unter 1000 Fuss (300 m). Das Cockpit besticht durch eine moderne Garmin G1000 Avionik.