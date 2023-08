ANA lanciert Helikopterflüge

All Nippon Airways will ihren Erste-Klasse-Passagieren künftig Helikoptertransporte zwischen Tokyo Narita und Zentral Tokyo anbieten.

Am 16. September 2009 will ANA das zusätzliche Angebot lancieren. Damit erhält ihre First-class Kundschaft, ankommend aus New York, Chicago, San Francisco, L.A., London, Paris und Frankfurt, eine Helikopterverbindung zwischen dem Flughafen in Narita und dem Stadtzentrum von Tokyo, genauer dem Akasaka District, in welchem viele multinationale Unternehmungen ihren Sitz haben. Der Dienst wird von Mori Building City Air Services in Zusammenarbeit mit der Airline angeboten. Zum Einsatz kommt dabei der Eurocopter EC135s mit Platz für vier bis fünf Passagiere.