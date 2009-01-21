Fliegerweb logo

AMR mit grösserem Verlust im 4Q

21.01.2009 PSEN
AA_400x241

American Airlines Corp. verbucht im vierten Quartal einen Verlust von US$ 340 Millionen aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage.

Der Verlust betrug 77 Cents pro Aktie oder US$ 340 Millionen für die letzten drei Monate des Steuerjahres 2008. Der Umsatz lag mit US$ 5,47 Milliarden deutlich über den von Reuters prognostizierten US$ 5,52 Milliarden. CEO Gerard Arpey sagte, das Resultat spiegle die schwierige Situation wieder, in der sich zurzeit alle Airlines befänden. Vor einem Jahr hatte American Airlines im vierten Quartal US$ 184 Millionen Verlust geschrieben. Sie versucht mit Hilfe von Kapazitätskürzungen der schwachen Wirtschaft entgegen zu wirken.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.