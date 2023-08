Verletzte bei Crash in Jamaica

Gestern schoss ein Flugzeug der American Airlines bei der Landung über die Piste hinaus. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt.

