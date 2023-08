2.2 Prozent mehr Passagiere am Frankfurter Flughafen im April

Fraport, die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt am Main, gab bekannt, dass die Anzahl Passagiere, die letzten Monat den Flughafen passierten, im Vergleich zu den vorhergehenden Zahlen um 2.2 Prozent auf 4.47 Millionen stieg.

Die gesamte Anzahl Passagiere in den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg um 3.2 Prozent auf 16.71 Millionen Passagiere, wie Fraport in einer am Donnerstag veröffentlichen Präsentation erläuterte.