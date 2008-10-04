Frankreich verlegt Mirage 2000

Die französische Luftwaffe verlegt drei Mirage 2000-5 in die Golfregion.

Am 1. Oktober verlegten drei Mirage 2000-5 der berühmten Staffel der Störche aus Dijon nach Al Dhafra in den Emiraten. Begleitet wurden die französischen Topjäger von C-135F Tankflugzeugen aus Istres. Die Verlegung der französischen Jagdflugzeuge geht auf Verträge zwischen Frankreich und den Arabischen Emiraten hervor, die im Jahre 1995 abgeschlossen wurden. Die Mirage 2000-5 aus Dijon werden die Luftstreitkräfte der Emirate unterstützen, die mit Mirage 2000-9 ausgerüstet sind.