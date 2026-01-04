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Geschichte

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Ha 300 Intro.jpg
Heluan HA-300

02.08.2026 EK

Heluan HA-300

Die Heluan HA-300 war als Überschalljagdflugzeug gedacht, schaffte es aber nie in die Serienproduktion. Federführende bei der Konstruktion war Willy Messerschmitt, der Erbauer der Bf 109.

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Henschel Hs 129

18.07.2026 EK

Henschel Hs 129

Die Henschel Hs 129 wurde als Schlachtflugzeug entwickelt und bewährte sich ab dem Jahr 1942 an der Ostfront. Am ehesten lässt sich das Einsatzspektrum der Hs 129 heute mit der A-10 Thunderbolt II vergleichen.

Fisher Xp 75 a Bild2 Intro.jpg
Fisher P-75 Eagle

30.06.2026 EK

Fisher P-75 Eagle

Die Fisher P-75 Eagle wurde während dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika in aller Eile entwickelt und hätte ein schneller Abfangjäger werden sollen. Die interessante Konstruktion blieb jedoch ein Misserfolg.

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VL Pyry II

15.06.2026 EK

VL Pyry II

Die VL Pyry II wurde in Finnland Ende der 1930er Jahre für die Pilotenausbildung entwickelt, von der Maschine wurden 41 Stück gebaut.

Siebel Si 204 D Bild3.jpg
Siebel Si 204D

26.04.2026 EK

Siebel Si 204D

Die Siebel Si 204 war in Deutschland als Reiseflugzeug für die Lufthansa gedacht, wurde jedoch rasch für militärische Zwecke als Schulflugzeug umgenutzt. Die Si 204 wurde bei den französischen Luftstreitkräften erst im Jahr 1963 außer Dienst gestellt.

Koolhoven Fk 56 Prototyp Bild2
Koolhoven F.K.56

01.04.2026 EK

Koolhoven F.K.56

Die Koolhoven F.K. 56 war ein Schulflugzeug für die niederländischen Luftstreitkräfte, das Flugzeug wurde Ende der 1930er Jahre entwickelt. Von dem Eindecker wurden 31 Maschinen gebaut.

Merckle S M67 Bild8 Intro
Merckle SM 67

28.03.2026 EK

Merckle SM 67

Der Merckle SM 67 war der erste deutsche Hubschrauber mit Turbinenantrieb, trotz guten Flugleistungen ging der Hubschrauber nie in die Serienproduktion.

Martin B10 B Pict2
Martin B-10

01.03.2026 EK

Martin B-10

Der Martin B-10 war der erste in Serie gefertigte moderne Bomber in ganzmetallbauweise. In dem Bomber steckten viele Innovationen, die den Bomberbau prägten.

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Sikorsky S-38

15.02.2026 EK

Sikorsky S-38

Die Sikorsky S-38 war ein Amphibienflugzeug das Ende der 1920er Jahre auf den Markt kam und als Verkehrsflugzeug zu dieser Zeit sehr erfolgreich war.

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FMA I.Ae. 22 DL

08.02.2026 EK

FMA I.Ae. 22 DL

Die FMA I.Ae. 22 DL war ein Schulflugzeug für die argentinischen Luftstreitkräfte, von dem Muster wurden mehr als 200 Stück gebaut.

Iljuschin Il28 H5 Pict Intro
Iljuschin Il-28

27.01.2026 EK

Iljuschin Il-28

Die Iljuschin Il-28 war einer der ersten strahlgetriebenen Bomber, von dem Flugzeug wurden mehr als 5.000 Maschinen gebaut.

Heinkel He 219 8
Heinkel He 219 Uhu

04.01.2026 EK

Heinkel He 219 Uhu

Die Heinkel He 219 Uhu war ein zweimotoriges Nachtjagdflugzeug. Die Maschine wurde ab 1943 eingesetzt, hatte aber in allen Entwicklungs- und Bauphasen mit vielen Widerständen zu kämpfen.

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