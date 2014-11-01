Hütter H-17

Hütter H-17 Von der Hütter H-17 wurden nur etwa fünf Exemplare gebaut. Spannweite: 9,96 m, Länge: 5,18 m, Bestes Gleiten: 17 bei 73 km/h

Die Hütter Flugzeuge wurden von den Gebrüdern Hütter bei der Firma Sportflugzeugbau in Göppingen (später Schempp-Hirth in Kirchheim) gebaut und entwickelt. Die Typenbezeichnungen der Flugzeuge orientierten sich an der jeweiligen Gleitzahl. 1934 flog die Hütter H-17 zum ersten Mal. Sie hat eine Spannweite von 9,96 m. Insgesamt wurden etwa fünf dieser Flugzeuge in Göppingen gebaut. Das Flugzeug ähnelt von der Form einem Grunau Baby und hat ein Rüstgewicht von 100 kg.

Hütter H-17 (Quelle: retroplane.net)

Technische Daten: Hütter H-17

Hersteller: Amateurbau/Sportflugzeugbau Göppingen

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 1934

Serienbau: 1936

