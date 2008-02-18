Hongkong International mit mehr Passagieren
18.02.2008 RK
Im Januar 2008 frequentierten mehr als 4 Millionen Passagiere den Grossflughafen in Hongkong, das sind 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr.
Im Januar 2008 frequentierten mehr als 4 Millionen Passagiere den Grossflughafen in Hongkong, das sind 13,5 % mehr als im Vorjahr.
Der Flughafen in Hongkong meldete ein Passagierplus von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat Januar, als Grund nannten die Verantwortlichen die grosse Vorferiennachfrage aus Europa und dem Südostasiatischen Reisemarkt. Das Frachtvolumen konnte um 8,9 Prozent auf 295.000 Tonnen zulegen.
In dem letzten Geschäftsjahr fertigte der Flughafen 48,3 Millionen Passagiere ab das Frachtvolumen lag bei 3,8 Millionen Tonnen. Der asiatische Grossflughafen verzeichnete 296.770 Bewegungen, das sind 5,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.