Dubai meldet erneutes Wachstum

Der internationale Flughafen von Dubai kann auf einen guten August zurückblicken, wenn der Passagierverkehr auch weniger stark gestiegen ist als noch im Juli.

Im Cargobereich legte das am Dubai International Airport verarbeitete Volumen um 2,9 Prozent auf insgesamt 163.000 Tonnen zu. In den ersten acht Monaten hielten sich die Cargobewegungen gleich wie in der Vergleichsperiode des Vorjahres, während sie weltweit um durchschnittlich 17 Prozent abnahmen. Der Passagierverkehr in Dubai stieg um 10,7 Prozent an, dies ist nach Juni und Juli bereits der dritte Monat mit Wachstum. Insgesamt benutzten 3.729.879 Passagiere den Flughafen. Im Juni waren diese Zahlen um 10,7 Prozent, im Juli gar um 12,6 Prozent gewachsen.