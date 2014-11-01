General Aircraft GAL.38

General Aircraft GAL.38 Fleet Shadower, Land: Grossbritannien Die General Aircraft GAL.38 Fleet Shadower wurde als bordgestütztes Flottenüberwachungsflugzeug gebaut. Spannweite: 17,02 m, Länge: 11,00 m, Maximales Abfluggewicht: 4.290 kg

Im Jahre 1937 erließ das Air Ministry die Ausschreibung S.23/37, die ein mehrsitziges, trägergestütztes Aufklärungsflugzeug zur Überwachung feindlicher Flottenbewegungen aus der Luft, auch bei Nacht, forderte.

Ausgehend vom Operational Requirement OR.52 der Royal Navy sollte die Maschine besonders leise sein und mit 70 km/h in 460 m Höhe mindestens 6 h fliegen können. Wegen des Einsatzes von Flugzeugträgern aus mussten die Tragflächen an den Rumpf klappbar sein.

Die Ausschreibung ging an die Firmen Percival, Short Brothers, Fairey Aviation, Airspeed und General Aircraft Ltd.

Bei General Aircraft begann man im Herbst 1937 mit der Entwicklung einer solchen Maschine.

Man entschied sich für einen dreisitzigen Anderthalbdecker in Ganzholzbauweise mit dreifachem Seitenleitwerk und festem zwillingsbereiften Bugradfahrwerk. Die unteren, kleinen Tragflächen trugen an ihren Enden das Hauptfahrwerk und eine aufgesetzte Endflosse. Der Rumpf war eins sperrholzverkleidetes Holzgerüst und bot ausreichend Platz für den Piloten und den Funker, die hintereinander saßen und einem Beobachter im verglasten Rumpfbug. Die Tragflügel waren eine zweiholmige Ganzholzkonstruktion, die mit Sperrholz verkleidet waren.. Das Leitwerk war ebenfalls eine Ganzholzkonstruktion. Ruder und Klappen waren stoffbespannt. Wegen der Verwendung auf Flugzeugträgern hatte man große Landeklappen vorgesehen. Die oberen Tragflächen wurden zu den unteren mit einem breiten I-Stiel abgestrebt. Das Fahrwerk war sehr robust ausgeführt.

Als Antrieb sollten vier Pobjoy ?Niagara V? Sternmotoren dienen, die als die leisesten verfügbaren Motoren galten.

Der Entwurf gefiel dem Air Ministry und es bestellte am 15. November 1938 bei General Aircraft Ltd. zwei Prototypen der nun als GA.38 bezeichneten Maschine. Am 13. Mai 1940 startete der erste Prototyp mit der militärischen Kennung P1758 zu seinem Erstflug. Die Flugeigenschaften waren nicht überzeugend, besonders die Stabilität um die Längsachse wurde beanstandet. Probleme gab es auch mit den Motoren, da diese starke Schwingungen erzeugten. Bei General Aircraft beschloss man, um das Stabilitätsproblem zu lösen, das Leitwerk komplett zu ändern und entschied sich für eine hohe Seitenflosse mit einem auf dem Rumpf montierten Höhenleitwerk stark positiver V-Stellung. Die Änderung brachte eine deutliche Verbesserung der Stabilität, während die Schwingungsprobleme der Motoren auch durch Änderung der Motoraufhängungen nicht zu beseitigen waren. Während der zweite Prototyp noch in der Fertigung war, beendete die Royal Navy am 17.Februar 1941 das Flottenbeschattungsprogramm und damit auch den Bau des zweiten Prototypen. Diese Art von Flugzeugen war durch die Entwicklung des Radars und dem Einsatz schwerer Langstreckenflugzeuge, wie der B17 Fortress I, überflüssig geworden. Im Oktober 1941 wurde der nicht fertiggestellte zweite Prototyp verschrottet und im März 1942 folgte ihm der erste Prototyp. Von den ursprünglich fünf Wettbewerbern hatte nur noch Airspeed. einen Auftrag über ebenfalls zwei Prototypen seines Modells AS. 39 erhalten, die das gleiche Schicksal ereilte.

General Aircraft GAL.38 Fleet Shadower (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: General Aircraft GAL.38 Fleet Shadower

Verwendung: bordgestütztes Flottenüberwachungsflugzeug

Baujahr: 1940

Besatzung: 3 Mann

Triebwerk: vier luftgekühlte 7 Zylinder Sternmotoren Pobjoy ?Niagara V? mit festem Zweiblatt-Holz-Propeller

Startleistung: je 130 PS (96 kW)

Dauerleistung: je 115 PS (85 kW) in 1.500 m

Spannweite: 17,02 m Spannweite untere Tragfläche: 5,12 m Länge: 11,00 m größte Höhe: 3,86 m Propellerdurchmesser: 2,10 m Propellerfläche: 3,46 m² Spurweite: 5,12 m Flügelfläche: 43,85 m² V-Form obere Tragfläche: +2° untere Tragfläche Streckung: 6,61 Leermasse: 2.790 kg Startmasse normal: 3.900 kg Startmasse maximal: 4.290 kg Tankinhalt: 1.760 Liter Flächenbelastung: 97,83 kg/m² Leistungsbelastung: 8,25 kg/PS (11,20 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 174 km/h Höchstgeschwindigkeit in 1.500 m: 185 km/h Marschgeschwindigkeit in 1.500 m: 150 km/h Minimalfluggeschwindigkeit: 63 km/h Landegeschwindigkeit: 85 km/h Gipfelhöhe: 1.830 m Steigleistung: 2,0 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 10,5 min Steigzeit auf 1.800 m: 22,0 min Reichweite normal: 1.250 km Reichweite maximal: 1.593 km Flugdauer: 11 h

Bewaffnung geplant: zwei 7,62 mm Maschinengewehre Browning 0.3 mit je 300 Schuss

Bombenlast: keine