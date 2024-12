Viele Tote bei Bruchlandung in Südkorea

Jeju Air Boeing 737-800 (Foto: Team Aero Image)

Eine Boeing 737-800 von Jeju Air machte heute Morgen auf dem südkoreanischen Flughafen Muan eine Bruchlandung, dabei kamen 179 Menschen ums Leben.

Jeju Air Flug 7C 2216 startete heute Morgen auf dem Flughafen Bangkok zu einem Flug nach Muan in Südkorea. An Bord der Boeing 737-800 befanden sich 181 Personen. Laut südkoreanischen Medienberichten warnte der Fluglotse die Piloten während dem Landeanflug auf die Piste 01 vor einem Vogelschwarm, daraufhin leiteten die Piloten ein Durchstartverfahren ein. Es ist noch nicht geklärt, ob die Boeing 737-800 in diesen Vogelschwarm geriet. Gesichert scheint zu sein, dass die Piloten das Fahrwerk nicht mehr ausfahren konnten und zu einer Bauchlandung auf der Piste 19 ansetzten. Bei dieser Bauchlandung ging einiges schief, die Maschine war viel zu schnell und setzte auf der 2.800 Meter langen Piste viel zu spät auf. Die Boeing 737-800 raste mit hoher Geschwindigkeit übers Landebahnende hinaus, kollidierte mit Hindernissen und ging in Flammen auf. Auffallend bei den Filmaufnahmen der Bruchlandung ist auch, dass die Landeklappen nicht ausgefahren sind, dies führt zu viel höheren Landegeschwindigkeiten, als wenn die Vorflügel und Landehilfen richtig ausgefahren sind. Bei der Missglückten Landung kamen 179 Insassen ums Leben, zwei Besatzungsmitglieder, die im hinteren Bereich des Rumpfes sassen, haben das Unglück scheinbar überlebt. Eine Flugunfalluntersuchung muss nun zeigen, was bei dieser Bauchlandung schiefgelaufen ist.

Das Flugzeug

Bei dem Unfallflugzeug handelt es sich um die Boeing 737-800 mit der südkoreanischen Immatrikulation HL8088. Die Boeing 737 wurde im Jahr 2009 unter der Baunummer MSN: 37541/3012 gebaut. Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug wurde bei dieser Runway Excursion komplett zerstört.

Das Wetter

Während der Landung herrschte über dem Muan International Airport (RKJB, MWX) gutes Wetter. Die Sicht wurde mit mehr als 10 Kilometern angegeben und die Temperatur lag bei zwei Grad Celsius. Der Wind kam aus östlicher Richtung mit einer Stärke von zwei Knoten (4 km/h). Die Piste war zum Landezeitpunkt trocken.

METAR

RKJB 290200Z 27006KT 230V310 9999 FEW045 07/M04 Q1028 NOSIG=

RKJB 290100Z 21002KT 9999 FEW045 06/M02 Q1028 NOSIG=

RKJB 290000Z 11002KT 9000 FEW045 02/M00 Q1028 NOSIG=

RKJB 282300Z 10004KT 9000 FEW045 M00/M01 Q1027 NOSIG=