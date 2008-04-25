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Aktuelle Lage im Segelflugzeugbau

12.04.2009 RK

Aktuelle Lage im Segelflugzeugbau

FliegerWeb wollte mehr wissen zur aktuellen Lage des Segelflugzeugbaus in Deutschland und befragte deshalb bei der diesjährigen Luftfahrtausstellung Aero 2009 in Friedrichshafen namhafte Flugzeughersteller in Deutschland. Darunter Alexander Schleicher, DG-Flugzeugbau, Schempp-Hirth und Lange Aviation. Der nachfolgende Bericht beleuchtet den Standpunkt der einzelnen Firmen in der Zukunft und um den Segelflugzeugbau in Deutschland allgemein.

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Segelflug, lautloses Gleiten.

29.03.2009 RK

Segelflug, lautloses Gleiten.

Im ersten Teil wurden der Hangaufwind und die Thermik einer Wellenwolke behandelt. Nun wird die fast wichtigste Aufwindquelle des Segelflugs erläutert: die Wolkenthermik. Jeder kennt sie, die Schäfchenwolken oder Schönwetterwolken am Himmel, doch was bedeuten sie wirklich, wie entstehen sie und wie kann man die dort entstehende Thermik am Besten nutzen?

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Jahresbericht des SFVS 2008

28.01.2009 JKLA

Jahresbericht des SFVS 2008

Der Schweizerische Segelflugverband hat den Jahresbericht von 2008 veröffentlicht. Lesen Sie hier eine kurze Zusammenfassungen und laden Sie sich den gesamten Bericht als PDF-File herunter.

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Frohe Botschaft für den Segelflug

20.01.2009 JKLA

Frohe Botschaft für den Segelflug

Vor kurzem gab Schempp-Hirth auf seiner Homepage bekannt, das die Fertigung eines neuen Segelflugzeuges auf dem Programm steht. Auch Flugzeughersteller Alexander Schleicher bringt ein neues Modell auf dem Markt, die ASH-31MI.

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Segelflug – Aufwinde der Natur I

22.12.2008 JKLA

Segelflug – Aufwinde der Natur I

Ungeahnte Höhen, Strecken von bis zu 1000 km, das ist Segelfliegen. Alles nur mit den Mitteln der Natur. Dabei gibt es für den Segelflugpiloten verschiedene Arten, um Höhe zu gewinnen. In diesem Bericht sollen die wichtigsten davon vorgestellt werden.

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Sicherheit im Segelflug

10.12.2008 JKLA

Sicherheit im Segelflug

Das Thema Sicherheit ist in der Fliegerei immer wieder sehr brisant. Was es im Segelflug damit auf sich hat, zeigt der nachfolgende Bericht.

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Segelflugwetterlagen

11.11.2008 RK

Segelflugwetterlagen

Das Wetter ist für den Segelflieger sehr wichtig. Diese Reportage klärt Sie über die wichtigsten Wetterlagen in Europa auf.

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Eindrücke aus Zweisimmen

21.08.2008 RK

Eindrücke aus Zweisimmen

Schöne Aufnahmen und Eindrücke aus dem Segelfluglager 2008 im Berner Oberland.

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Winzeln-Schramberg - Bodensee

19.08.2008 JKLA

Winzeln-Schramberg - Bodensee

Flugbericht über ein Segelflugerlebnis mit einer Ask-21.

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Instrumentierung bei Segelflugzeugen

13.06.2008 JKLA

Instrumentierung bei Segelflugzeugen

Eine kurze Übersicht über die Instrumentierung bei Segelflugzeugen.

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Mein Flug zum Säntis

14.05.2008 JKLA

Mein Flug zum Säntis

Flugbericht über den Streckenflugtag 2008 auf dem Flugplatz Speck-Fehraltorf.

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Wolkenlexikon

25.04.2008 JKLA

Wolkenlexikon

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