Segelflug
12.04.2009 RK
Aktuelle Lage im Segelflugzeugbau
FliegerWeb wollte mehr wissen zur aktuellen Lage des Segelflugzeugbaus in Deutschland und befragte deshalb bei der diesjährigen Luftfahrtausstellung Aero 2009 in Friedrichshafen namhafte Flugzeughersteller in Deutschland. Darunter Alexander Schleicher, DG-Flugzeugbau, Schempp-Hirth und Lange Aviation. Der nachfolgende Bericht beleuchtet den Standpunkt der einzelnen Firmen in der Zukunft und um den Segelflugzeugbau in Deutschland allgemein.
29.03.2009 RK
Segelflug, lautloses Gleiten.
Im ersten Teil wurden der Hangaufwind und die Thermik einer Wellenwolke behandelt. Nun wird die fast wichtigste Aufwindquelle des Segelflugs erläutert: die Wolkenthermik. Jeder kennt sie, die Schäfchenwolken oder Schönwetterwolken am Himmel, doch was bedeuten sie wirklich, wie entstehen sie und wie kann man die dort entstehende Thermik am Besten nutzen?
28.01.2009 JKLA
Jahresbericht des SFVS 2008
Der Schweizerische Segelflugverband hat den Jahresbericht von 2008 veröffentlicht. Lesen Sie hier eine kurze Zusammenfassungen und laden Sie sich den gesamten Bericht als PDF-File herunter.
20.01.2009 JKLA
Frohe Botschaft für den Segelflug
Vor kurzem gab Schempp-Hirth auf seiner Homepage bekannt, das die Fertigung eines neuen Segelflugzeuges auf dem Programm steht. Auch Flugzeughersteller Alexander Schleicher bringt ein neues Modell auf dem Markt, die ASH-31MI.
22.12.2008 JKLA
Segelflug – Aufwinde der Natur I
Ungeahnte Höhen, Strecken von bis zu 1000 km, das ist Segelfliegen. Alles nur mit den Mitteln der Natur. Dabei gibt es für den Segelflugpiloten verschiedene Arten, um Höhe zu gewinnen. In diesem Bericht sollen die wichtigsten davon vorgestellt werden.
10.12.2008 JKLA
Sicherheit im Segelflug
Das Thema Sicherheit ist in der Fliegerei immer wieder sehr brisant. Was es im Segelflug damit auf sich hat, zeigt der nachfolgende Bericht.
11.11.2008 RK
Segelflugwetterlagen
Das Wetter ist für den Segelflieger sehr wichtig. Diese Reportage klärt Sie über die wichtigsten Wetterlagen in Europa auf.
21.08.2008 RK
Eindrücke aus Zweisimmen
Schöne Aufnahmen und Eindrücke aus dem Segelfluglager 2008 im Berner Oberland.
19.08.2008 JKLA
Winzeln-Schramberg - Bodensee
Flugbericht über ein Segelflugerlebnis mit einer Ask-21.
13.06.2008 JKLA
Instrumentierung bei Segelflugzeugen
Eine kurze Übersicht über die Instrumentierung bei Segelflugzeugen.
14.05.2008 JKLA
Mein Flug zum Säntis
Flugbericht über den Streckenflugtag 2008 auf dem Flugplatz Speck-Fehraltorf.
25.04.2008 JKLA