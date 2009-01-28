Jahresbericht des SFVS 2008

Der Schweizerische Segelflugverband hat den Jahresbericht von 2008 veröffentlicht. Lesen Sie hier eine kurze Zusammenfassungen und laden Sie sich den gesamten Bericht als PDF-File herunter.

Der Schweizer Segelflugverband hat den Jahresbericht von letztem Jahr veröffentlicht. Im nachfolgenden sind nun einige wichtige Punkte zusammengefasst.

Im Jahr 2008 konnten einige erfreuliche Flüge absolviert werden. Drei Schweizer Inlandrekorde wurden aufgestellt, 3 Flüge über 1000 km und total 758.000 km wurden erflogen. Vor wenigen Jahren sind solche Zahlen noch für unmöglich angesehen worden.

Was diese Leistungen jedoch überschattet sind sieben Todesfälle im Segelflug. In den letzen Jahren war ein positiver Trend spürbar, dieser wurde dieses Jahr jedoch unterbrochen. Deshalb hat der Schweizerische Segelflugverband reagiert und die Unfälle genauestens untersucht und es sollen nun Sofortmassnahmen in Kraft treten. Das hat der SFVS in Zusammenarbeit mit dem BAZL beschlossen.

Ab 2012 werden die EASA-Fluglizenzen eingeführt, dann muss sich jeder Segeflieger einer regelmässigen Kontrolle durch den Fliegerarzt unterziehen.

Ein grosses Problem, was nicht nur die Schweiz betrifft, ist der stetige Rückgang der Mitgliederzahlen in den Segelflugvereinen.

Bei den Lufträumen konnten Erfolge erzielt werden, indem das BAZL, nach einigen Einsprachen, beschlossen hat, die permanent restricted area Emmen nur temporär während 4 Wochen im Jahr 2008 zu aktivieren.

An der IGC Jahreskonferenz in Lausanne wurden unter anderem die Standorte der EM und WM vergeben. Die EM 2009 der 15m, 18m und der Offenen Klasse wird in Nitra (SLO) stattfinden. Die Junioren WM findet 2011 in Musbach (GER) statt und die Frauen-WM 2011 wird in Arborga (S) ausgetragen.

Bei den Schweizer Meisterschaften wurde Markus Gäumann Sieger in der Offenen Klasse. Gabriel Rossier belegte in der 18 m Klasse den ersten Rang. In der Standard Klasse wurde Andreas Allenspach Schweizermeister. Den ersten Rang in der Gemischten Klasse belegte Felix Schneebeli.

Alpenflug (Foto: Johannes Klaiber)

Download des Berichtes als PDF-File.



Schweizerischer Segelflugverband (segelflug.ch)