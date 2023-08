Modernste Headsets von Phonak

Phonak Communications, führender Anbieter miniaturisierter Kommunikationssysteme, erreicht mit der FreeCom Produktfamilie an Piloten-Headsets ein bislang unerreichtes Komfortniveau.

Dank ergonomischer, individuell angepasster Ohrschalen und eines extrem niedrigen Gewichts bieten die FreeCom Funk-Headsets Berufs- und Freizeitpiloten einen einzigartigen Tragekomfort. „Bei den meisten der heute erhältlichen Piloten-Headsets handelt es sich um voluminöse, unkomfortable Geräte, die das Ohr umschliessen und den Piloten ermüden und schwitzen lassen“, erläutert Evert Dijkstra, Geschäftsführer von Phonak Communications. „Das FreeCom Im-Ohr-Headset hingegen bietet dem Piloten während des gesamten Fluges höchsten Komfort.“ Die aus klinischem Nylon hergestellten individuell angepassten Ohrschalen (eShells) sitzen passgenau im Gehörgang, ohne das Aussenohr zu verschliessen, das heisst kein Schwitzen, kein Jucken und kein Druck am Kopf. Die eShells lassen sich ganz einfach in das bevorzugte FreeCom System des Benutzers einklinken, welches mit oder ohne Gehörschutz ausgestattet sein kann. Die drei verschiedenen FreeCom Headset-Modelle bieten für jeden Benutzer und jede Flugumgebung die optimale Lösung:Dieses hochmoderne Headset mit Schwanenhalsmikrofon verfügt über einen „dynamischen“ Gehörschutz, der den Lärmpegel in der Umgebung misst und die Lautstärke im Ohr mit Hilfe der ANR-Technologie (Dynamic Active Noise Reduction) automatisch auf ein sicheres Niveau dämmt. Ausserdem bietet dieses System eine hervorragende Sprachverständlichkeit, kristallklare Sprachübertragung und eine einstellbare Umgebungswahrnehmung. Die Umgebungswahrnehmung gewährleistet eine natürliche Hörleistung, so dass der Benutzer des FreeCom 7000 Warnsignale und Gespräche der Kollegen jederzeit hören und lokalisieren kann. Ideal für alle Flugsituationen (leise oder laut), in denen 100-prozentig natürliches Hören gefordert ist.Dieses ultraleichte Headset mit Schwanenhalsmikrofon ist mit passivem (bzw. „statischem“) Gehörschutz ausgestattet und für den Einsatz in anspruchsvollsen konstanten Lärmumgebungen konzipiert. Ideal für lärmige Flugzeuge wie Propellermaschinen, in denen eine konstante Schalldämmung erforderlich ist.Dieses federleichte, einseitige Piloten-Headset mit einem Schwanenhalsmikrofon gewährleistet eine hervorragende Sprachverständlichkeit und eine kristallklare Sprachübertragung, während die eShelll den ganzen Tag für perfekten Sitz und optimalen Tragekomfort sorgt. Ideal für ruhige Flugumgebungen, wie Cockpits von Düsenflugzeugen und Segelflugzeugen. Alle Phonak Piloten-Headsets sind mit verschiedenen Anschlüssen für alle Arten von Anschlüssen im Cockpit erhältlich. Alle FreeCom Modelle verfügen standardmässig über eine 5-Jahres-Garantie. Die Phonak FreeCom Headsets sind ab sofort bei ausgewählten Händlern in der Schweiz und in Deutschland erhältlich, weitere Regionen folgen in den nächsten Monaten.