TAM meldet Quartalsgewinn

Die brasilianische TAM erwirtschaftete im zweiten Quartal 2009 einen operativen Gewinn von 426 Millionen US Dollar.

Mit TAM flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 7,1 Millionen Fluggäste und erzielte einen Umsatz von 2,4 Milliarden real (1,3 Milliarden US Dollar). Im Inland Brasiliens erreichte TAM einen Marktanteil von 46,2 Prozent, die durchschnittliche Auslastung ihrer Inlandflüge ging lediglich um 0,5 Prozent auf 61,7 Prozent zurück, das Angebot wurde um gut 10 Prozent ausgebaut. Auf den Internationalen Routen wurde die Kapazität um 23,4 Prozent ausgebaut, diese Ausweitung konnte der Markt nur teilweise aufnehmen, daher sank die Auslastung auf den internationalen Strecken um 4,9 Punkte auf 68,4 Prozent. In diesem Segment behauptet TAM einen Marktanteil von 86,6 Prozent.