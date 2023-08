Gippsland kauft Nomad

Der australische Flugzeugbauer Gippsland Aeronautics hat die Rechte für das zweimotorige Turboprop Flugzeug Nomad erworben.

Das Bedarfsflugzeug Nomad wurde durch die australische Aircraft Factory 1960 initiiert und in kleinen Stückzahlen ab 1971 ausgeliefert. Von dem Muster konnten 54 Einheiten bis 1984 abgesetzt werden. Gippsland will aus dem Flugzeug eine Next Generation Nomad bauen und hofft über die nächsten zehn Jahre 200 Flugzeuge dieses Typs verkaufen zu können.