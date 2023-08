Geschäftsreiseflugzeuge verkaufen sich wie noch nie

Nach Aussagen des Verbandes der Produzenten von Flugzeugen für die Geschäftsfliegerei befindet sich dieser Markt im Allzeithoch.

Noch nie konnten so viele Geschäftsreiseflugzeuge am Markt abgesetzt werden wie im letzten Halbjahr. In den ersten sechs Monaten lieferte die Industrie Flugzeuge im Wert von 12,1 Milliarden US Dollar, dies entsprich einer Zunahme von 24 Prozent. In der ersten Jahreshälfte wurden 222 Turboprop Flugzeuge ausgeliefert. In der gleichen Vorjahresperiode waren es 186 Maschinen. Bei den Business Jets stieg der Verkauf von 476 Einheiten auf 663 Flugzeuge an. Das Geschäft für Kleinflugzeuge mit Kolbenmotoren ging um 15,7 Prozent auf 1034 Maschinen zurück.