Mexicana wird oneworld Mitglied

Mexicana und ihre Tochtergesellschaften sind seit gestern um Mitternacht offizielles Mitglied der Airlinegruppe oneworld.

Iberia Vorsitzender und CEO Antonio Vazquez, der den Beitritt der Airline unterstützt hatte, sagte, das neue Mitglied werde die Position der Gruppe in der spanisch sprechenden Welt erheblich stärken. Mexicana und ihre Tochtergesellschaften MexicanaClick und MexicanaLink bedienen 67 Destinationen in 14 Ländern. Andere oneworld Airlines fliegen heute 13 mexikanische Flughäfen an. Das neue Mitglied besitzt insgesamt 105 Flugzeuge. Oneworld kann nun auf 750 Flughäfen in beinahe 150 Ländern zugreifen und betreibt mit einer Flotte von 2.500 Flugzeugen rund 8.500 Flüge pro Tag.

