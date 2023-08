Mexicana wird neustes Mitglied bei Oneworld

Die mexikanische Fluggesellschaft Mexicana wird am 10. November neustes Mitglied in der Allianz Oneworld.

Am Montag, dem 21. September, informierte Oneworld, dass Mexicana, MexicanClick und MexicanaLink voraussichtlich ab dem 10. November Mitglied bei Oneworld sein werden. Der Aufnahmeprozess dauerte rund achtzehn Monate und wurde durch Iberia begleitet, die eine tiefe Partnerschaft mit Mexicana anstrebte. Mit dem neuen Mitglied erweitert Oneworld das Streckennetz um 26 Destinationen, davon 24 in Mexiko, Edmonton in Kanada und Oakland in den USA. Durch das neue Mitglied kann Oneworld ihre Position im lateinamerikanischen Markt um fast 150 Destinationen stärken.