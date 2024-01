Weitere Rafale Kampfjets für Frankreich

Dassault Rafale (Foto: Dassault Aviation)

Ende Dezember 2023 erteilte Frankreich Dassault Aviation einen Auftrag über 42 weitere Rafale Kampfjets, die Flugzeuge sollen zwischen 2027 und 2030 ausgeliefert werden.

Dassault Aviation freut sich über diesen Folgeauftrag aus Frankreich. Mit diesem neusten Baulos aus der Tranche 5 werden die französischen Streitkräfte ihren Bestand um weitere 42 Rafale Kampfjets aufstocken. Frankreich hat zwischen 1993 und 2023 insgesamt 234 Rafale Kampfflugzeige bestellt, wobei zwölf Rafale aus den französischen Beständen an Griechenland abgegeben wurden und weitere zwölf bis Ende 2025 an Kroatien gehen.

Rafale with Mirage 2000D (Foto: Armée de l´Air)

Der Rafale hat sich über die vergangenen Jahre zu einem Exportschlager entwickelt. Dassault konnte von dem Superfighter 55 an Ägypten, 36 an Qatar, 36 an Indien, 12 an Griechenland, 80 and die Vereinigten Arabischen Emirate und 42 an Indonesien verkaufen. Mit 261 Maschinen für den Export kann sich Dassault zufriedengeben. Ursprünglich wollte Frankreich rund 280 Maschinen dieses Typs beschaffen.