Australien will 12 EA-18G Growler beschaffen

Australien hat den Kauf von zwölf EA-18G Growler Kampfflugzeugen beschlossen, dadurch wird der geplante Umbau von zwölf Super Hornets zu Growler Angrifs- und Störflugzeugen hinfällig.

Australien hat bei Boeing 24 F/A-18E/F Super Hornets gekauft, um damit in die Lücke der ausgemusterten F-111 Angriffsflugzeuge zu springen. Als Nachfolger für dieses Muster war ursprünglich die F-35 Lightning II geplant, welche grossen Programmverzögerung unterliegt. Der australische Verteidigungsminister hat während eines Pressegesprächs ebenfalls den Willen zur Beschaffung von 72 F-35A Lightning II Jets bekräftigt, mit diesen Kampfflugzeugen will die Royal Australian Air Force ihre älteren F/A-18 Hornet Kampfflugzeuge ersetzen.