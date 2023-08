Tankerstreit geht in die nächste Runde

Boeing wehrt sich mit allen Mitteln gegen den Kauf des modernen Tankflugzeuges KC-45 von Northrop/EADS durch die amerikanische Luftwaffe.

Die US-Behörde GAO nimmt die Einwände von Boeing gegen die Wahl des europäischen Tankflugzeuges anscheinend ernster als es Northrop/EADS North America lieb ist. Der erneute Vorstoss von Boeing könnte in ein neues Bieterverfahren münden. Die Chancen für den Boeing 767 Tanker würde sich damit stark erhöhen und der europäische Tankerauftrag wäre gefährdet. Die amerikanische Luftwaffe vergab den wertvollen Tankerauftrag End Februar an das Konsortium Northrop/EADS North America. Die Bestellung repräsentierten einen Marktwert von 35 Milliarden US Dollar. Der europäische Tanker basiert auf dem Airbus A330-200.