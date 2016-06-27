Emirates gibt weitere A380 Strecke bekannt

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Bereits acht Monate nach dem erfolgreichen Start der täglichen Nonstopverbindung vom Drehkreuz Dubai nach Auckland wird Emirates auf der Strecke Jets des Typs Airbus A380 einsetzen.

Ab dem 30. Oktober 2016 wird das Airbus-Flaggschiff den bisher eingesetzten Flugzeugtyp Boeing 777-200LR auf der derzeit längsten Flugroute der Welt ersetzen. Emirates bietet Reisenden ab Deutschland via Dubai ideale Flugoptionen nach Neuseeland mit insgesamt fünf täglichen Verbindungen: Neben dem im März 2016 gestarteten Nonstopflug nach Auckland führt die Airline drei tägliche A380-Verbindungen von Dubai nach Auckland mit Zwischenstopp in Australien sowie einen täglichen Boeing 777-300ER-Service von seinem Drehkreuz nach Christchurch durch.

Mit aktuell 80 Airbus A380-Jets in der Flotte und insgesamt 142 fest bestellten Flugzeugen ist Emirates der weltweit größte A380-Betreiber. Die Emirates A380-Flotte fliegt zu über 40 Destinationen weltweit beziehungsweise auf jeder vierten Strecke der Airline. Ab Juli 2016 wird ab Wien ebenfalls ein A380-Liniendienst angeboten.

Der Flug EK448 startet in Dubai um 10.05 Uhr und erreicht Auckland um 11.10 Uhr des Folgetages. Der Rückflug EK449 verlässt Auckland um 21.15 Uhr und landet am Dubai International Airport um 5.35 Uhr am nächsten Tag (alle Zeiten jeweils Ortszeiten).

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